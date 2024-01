Prins William verrast rugbylegendes met onderscheiding

Prins William is donderdag voor het eerst dit jaar weer op werkbezoek. De prins van Wales is afgereisd naar Leeds en ontmoette in het Headlingley Stadium rugbycoach Kevin Sinfield en voormalig rugbyer Rob Burrow. De mannen staan op de 2024 New Year Honours-lijst, waarmee prestaties en verdiensten van buitengewone mensen in het hele Verenigd Koninkrijk worden erkend, en werden verrast met hun onderscheiding.

Ze mogen zich nu Commandeur in de Orde van het Britse Rijk (CBE) noemen door hun inzet voor spierziekten. Rob Burrow werd in 2019 gediagnosticeerd met een spierziekte en zet zich sindsdien in voor mensen die dezelfde diagnose hebben gekregen. Kevin Sinfield helpt zijn voormalig teamgenoot en goede vriend daarbij en ze hebben meer dan 15 miljoen pond, omgerekend ruim 17 miljoen euro, opgehaald voor goede doelen.

William ging bij de heren langs om ze te bedanken voor hun werk. Ook sprak hij over hun tijd bij de Leeds Rhinos en sprak hij met hun familieleden.