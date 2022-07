Prinses Alexandra geeft 5 honden onderscheiding voor toewijding

Prinses Alexandra, de nicht van koningin Elizabeth, heeft vijf honden de Order of Merit (Orde van Verdienste) van liefdadigheidsinstelling PDSA gegeven. Dit is een onderscheiding voor dieren die “buitengewone toewijding” hebben getoond aan hun baasje of de maatschappij, schrijft het Britse koninklijk huis in een tweet.

Zo kreeg een van de honden de prijs voor het bieden van nazorg aan slachtoffers van misdaden. De dochter van prins George, de hertog van Kent, gaf de onderscheidingen als beschermvrouwe van PDSA. De prijs ging naar Dexter, Oliver, Clive, Jerry en Zak. “Vijf speciale honden”, schrijft het koninklijk huis in de tweet. Daarbij zijn ook een aantal foto’s gedeeld, waarop de prinses naast de honden en hun baasjes poseert.

PDSA zet zich in voor dieren in nood. De instelling werd opgericht in 1917 “om zieke en gewonde dieren van de armen te verzorgen”, meldt PDSA op haar website.