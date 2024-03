Prinses Anne op bezoek geweest bij projecten in Dubai

Prinses Anne is op reis geweest naar Dubai en heeft daar meerdere projecten bezocht. Dat laat het Britse koninklijk huis weten op Instagram.

Als voorzitter van de The Mission to Seafarers woonde de prinses onder meer een paneldiscussie bij tijdens een conferentie over vrouwen in de scheepvaart en handel. Ook bezocht ze de haven van de wijk Jebel Ali om te horen hoe de liefdadigheidsinstelling zeevarenden in de regio ondersteunt.

Daarnaast ging de zus van koning Charles op bezoek bij een zeilclub, waar ze vrijwilligers ontmoette die watersport promoten bij de inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten. Ook opende prinses Anne een nieuwe afdeling op de vliegbasis Al Minhad, die vernoemd is naar de in 1943 overleden sergeant Billy Donnelly. De afdeling Donnelly Lines zal Brits personeel in de regio gaan ondersteunen.