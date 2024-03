Prinses Catherine denkt ook aan anderen met kanker

Prinses Catherine heeft in de video waarin ze bekendmaakt dat ze aan kanker lijdt ook een boodschap voor andere mensen die ziek zijn. Ze drukt hen op het hart om niet de hoop te verliezen.

“Op dit moment denk ik ook aan iedereen wiens leven is getroffen door kanker”, zegt de prinses van Wales. “Voor iedereen die met deze ziekte te maken heeft, in welke vorm dan ook, verlies alsjeblieft niet het geloof of de hoop. Je bent niet alleen.”

De ziekte kwam bij Catherine aan het licht na haar geplande buikoperatie in januari. Kensington Palace heeft niet gemeld om wat voor kanker het gaat. De prinses ondergaat een preventieve chemokuur.

Eerder dit jaar werd ook al kanker vastgesteld bij Catherines schoonvader, koning Charles.