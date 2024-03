Prinses Catherine ‘enorm ontroerd’ door steunbetuigingen

Prinses Catherine is “enorm ontroerd” door de steunbetuigingen die zij en haar man prins William hebben ontvangen. De prinses maakte vrijdag in een persoonlijke videoboodschap bekend dat ze wordt behandeld voor kanker.

“De prins en prinses zijn beiden enorm ontroerd door de vriendelijke berichten van mensen hier in het Verenigd Koninkrijk, in het Gemenebest en over de hele wereld, in reactie op het bericht van Hare Koninklijke Hoogheid”, aldus een woordvoerder van het paar. “Ze zijn zeer ontroerd door de warmte en steun en zijn dankbaar voor het begrip voor hun verzoek om privacy op dit moment.”

De 42-jarige Catherine ondergaat momenteel preventieve chemotherapie. De ziekte kwam aan het licht na haar geplande buikoperatie in januari. Kensington Palace heeft niet gemeld om wat voor kanker het gaat.