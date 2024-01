Prinses Catherine weer thuis na operatie

Prinses Catherine is weer thuis in Windsor na haar operatie. Het gaat goed met de 42-jarige prinses, meldt het Britse hof. De vrouw van prins William onderging bijna twee weken geleden een geplande buikoperatie.

“Ze maakt goede vorderingen”, aldus het hof. Catherine en William danken het team van de London Clinic, het privéziekenhuis waar Catherine werd geopereerd. “Vooral het toegewijde verplegend personeel.” Ook is het koppel dankbaar voor alle steunbetuigingen die ze hebben ontvangen. Voorlopig is Catherine nog aan het herstellen. Haar agenda is leeggehaald.

De aanleiding voor de operatie van Catherine is niet bekendgemaakt. Koning Charles werd afgelopen vrijdag in dezelfde kliniek opgenomen voor een geplande operatie aan zijn prostaat. Hij blijft daar in ieder geval maandagnacht nog.