Prinses Catherine weken uitgeschakeld na buikoperatie

Catherine, de prinses van Wales, heeft dinsdag een operatie aan haar buik ondergaan. Kensington Palace laat woensdag in een verklaring weten dat het ging om een geplande operatie. De vrouw van de Britse prins William zal nog tien tot veertien dagen in het ziekenhuis blijven.

Nadat de 42-jarige Catherine het ziekenhuis mag verlaten, zal ze thuis verder herstellen. Volgens de huidige medische adviezen is de kans groot dat de prinses van Wales haar officiële taken na Pasen pas weer oppakt. Dat valt dit jaar op 31 maart en 1 april. In de verklaring biedt de prinses haar excuses aan voor het feit dat ze haar verplichtingen moet uitstellen. “Ze kijkt ernaar uit zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.”

In de verklaring spreekt Catherine verder de wens uit dat haar persoonlijke medische informatie privé blijft. “Kensington Palace zal daarom alleen updates delen als er belangrijke nieuwe informatie is om te delen.”