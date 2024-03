Samenzweerders krabbelen terug na nieuws Catherine

Verschillende gebruikers op sociale media hebben met terugwerkende kracht spijt dat ze de afgelopen weken speculeerden over de gezondheid en de verblijfplaats van prinses Catherine. Nu duidelijk is dat ze aan kanker lijdt, vinden ze dat ze dat niet hadden moeten doen.

“Oké, nu voel ik me slecht omdat ik al die samenzweringstheorieën geloofde”, schrijft iemand op X. En een ander biedt zijn excuses aan: “Kate Middleton heeft kanker en wij zeiden allemaal dat ze een Brazilian butt lift onderging.”

De prinses van Wales onderging in januari een buikoperatie en werd sindsdien vrijwel niet in het openbaar gezien. Haar langdurige afwezigheid leidde op sociale media tot allerlei theorieën, die alleen maar toenamen toen het paleis een bewerkte foto van Catherine en haar gezin deelde.

Verschillende sterren riepen de afgelopen week al op om Catherine met rust te laten. “Kunnen we alsjeblieft stoppen met deze bullshit”, schreef actrice Jamie Lee Curtis eerder op Instagram. “Dit is een mens met jonge kinderen en ze heeft problemen met haar gezondheid. Dat is een privéaangelegenheid. Hebben we niets beters te doen?”