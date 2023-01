Sarah Ferguson betreurt overlijden vriendin Lisa Marie Presley

Sarah Ferguson is ontzet door het plotse overlijden van “haar trouwe vriendin” Lisa Marie Presley, het enige kind van Elvis Presley. “Ik zal iedere dag aan je blijven denken”, schrijft Ferguson in een bericht op social media. Lisa Marie is donderdag (lokale tijd) overleden op 54-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Los Angeles. Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ overleed de zangeres aan de gevolgen van een hartstilstand.

“Je was een geweldige moeder voor Ben, Riley, Harper en Finley. En een buitengewoon liefhebbende dochter voor Priscilla”, aldus Ferguson. “We zijn al jaren trouwe vrienden. Ik ben er voor je familie, om hen te steunen. Ik ben diep bedroefd. Ik houd je in mijn hart.”

Lisa Marie werd volgens TMZ door de huishoudster gevonden in de slaapkamer van haar huis in Calabasas in de Amerikaanse staat Californië. Op ongeveer hetzelfde moment zou Lisa Marie’s ex-man Danny Keough thuis zijn gekomen, die Presley zou hebben gereanimeerd totdat de ambulance kwam.