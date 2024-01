Sarah Ferguson gezien bij ziekenhuis: het gaat goed

Het gaat “goed” met Sarah Ferguson. Dat zei de hertogin van York volgens The Telegraph donderdag tegen enkele belangstellenden toen zij het King Edward VII Hospital in Londen verliet. Zondag werd bekend dat bij Ferguson huidkanker is geconstateerd.

“Het gaat goed met mij, dank u”, zei de hertogin bij het verlaten van het ziekenhuis, waar dermatoloog Catherine Borysiewicz haar behandelt. Na haar korte gezondheidsupdate leidde haar chauffeur de hertogin weer weg van de belangstellenden.

Afgelopen maandag gaf de ex-vrouw van prins Andrew ook al aan dat het goed met haar gaat, toen via Instagram. Zondag maakte een woordvoerder van Ferguson bekend dat er een kwaadaardig melanoom bij haar was gevonden. Het nieuws kwam een half jaar nadat ze was behandeld voor borstkanker. Volgens de woordvoerder is de 64-jarige hertogin “vol goede moed”.