Sarah Ferguson ‘in oma-hemel’ door zwangerschap van dochter

Sarah Ferguson is dolblij dat haar dochter prinses Eugenie weer zwanger is. Ik ben in “oma-hemel”, reageert ‘Fergie’ op Instagram.

Dinsdag werd bekend dat de prinses haar tweede kind verwacht met haar man Jack Brooksbank. In februari 2021 kregen ze zoon August.

Ferguson vindt het supernieuws. “Zo ontzettend dankbaar”, schrijft ze bij een foto van August die in de plassen stampt. “Je gaat de plassen moeten delen, Augie”, schrijft ze erbij.

Eugenie trouwde in oktober 2018 met Jack Brooksbank. Ze is de jongste dochter van prins Andrew en Ferguson.