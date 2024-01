Sarah Ferguson rust thuis uit met familie na huidkankerdiagnose

Sarah Ferguson heeft voor het eerst van zich laten horen nadat zondag bekend was geworden dat ze huidkanker heeft. De hertogin van York schrijft maandag op sociale media dat het naar omstandigheden goed met haar gaat en dat ze thuis in het bijzijn van haar familie aan het uitrusten is. “Ik voel me gezegend met hun liefde en steun”, zegt ze.

Ferguson (64) werd een half jaar geleden behandeld voor borstkanker. “Dankzij de alertheid van mijn dermatoloog is het melanoom op het juiste moment ontdekt”, schrijft ze.

De ex-vrouw van prins Andrew waarschuwt mensen goed op hun moedervlekken te blijven letten. Ook bedankt ze voor alle berichten die ze heeft ontvangen.