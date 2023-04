Schrijver: Camilla had nooit verwacht koningin te worden

Koningin-gemalin Camilla, de vrouw van koning Charles, had er geen rekening mee gehouden dat ze ooit nog koningin zou worden. Dat zegt Christopher Wilson, die meerdere boeken over de Engelse royals schreef, tegen het Amerikaanse tijdschrift People. Toch gaat het gebeuren, want op 6 mei worden Charles en zij officieel gekroond tot koning en koningin.

“Het is een helse uitdaging om op die leeftijd – Camilla is 75 – permanent in de belangstelling te komen staan”, denkt Wilson. “Maar ze is een taaie en kan het aan.”

Camilla en Charles ontmoetten elkaar in de jaren zeventig en zouden toen meteen een klik hebben gehad. Toch trouwden ze allebei met een ander. In 1992 kondigde prins Charles aan te gaan scheiden van zijn vrouw Diana, volgens de toenmalige prinses en de roddelpers was een affaire met Camilla de reden. Niet veel later scheidde ook Camilla van haar man en kregen zij en Charles daadwerkelijk een relatie. Ze trouwden in 2005 en sindsdien mag Camilla ook bij koninklijke aangelegenheden zijn. Over hun liefdesverhaal schreef Wilson het boek A Greater Love.

De schrijver noemt Camilla en Charles “echt een team.” Hij vertelt: “Haar aanwezigheid stelt Charles gerust. Los van alle pracht en praal van het koningschap, is het ook vooral eenzaam aan de top. Het is goed te zien dat Camilla Charles daar doorheen helpt.”