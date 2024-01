Schrijver Charles-bio: paleis vreest dat Harry vervolg schrijft

Het Britse koningshuis vreest dat er een vervolg komt op het boek Reserve van prins Harry. Dat schrijft Robert Hardman volgens The Telegraph in het boek Charles III: New King. New Court. The Inside Story, een biografie van koning Charles die 18 januari verschijnt.

“Voor het paleis is het meest zorgwekkende aspect aan het boek dat grote delen van recente gebeurtenissen ontbraken”, schrijft Hardman over Reserve. “Het is niet onopgemerkt gebleven dat Harry en Meghans trouwerij, hun getrouwde leven en hun uiteindelijke vertrek uit de koninklijke wereld maar een klein deel in beslag namen, minder dan een vijfde van prins Harry’s memoires. Dit suggereert dat er een vervolg komt, of dat er misschien memoires van Meghan in het verschiet liggen.”

Hardman zou de woorden in zijn boek volgens The Telegraph hebben gebaseerd op bronnen uit het paleis, maar volgens hem is het alom bekend dat de koning en zijn staf zich veel zorgen maken over Harry en Meghan. “Echter, realistisch gezien heeft de koning wel geleerd de afgelopen jaren hoe hij zaken waar hij weinig controle over heeft een plekje moet geven”, schrijft hij ook. “Hij heeft geprobeerd om te luisteren, maar nu heeft hij zoiets van ‘ik wil niet weten wat het probleem is, laat mij mijn leven leiden’.”