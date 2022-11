Schrijver Christopher Andersen: Charles reist met teddybeer

Koning Charles reist nog steeds met zijn teddybeer, schrijft Christopher Andersen volgens Fox News in zijn boek The King: The Life of Charles III. Dat boek komt op 8 november uit.

“De enige persoon die de teddybeer van koning Charles heeft mogen repareren, is zijn kinderoppas, Mabel Anderson, met wie hij nog steeds een hechte band heeft”, schrijft Andersen. De koning zou de beer al van jongs af aan in zijn bezit hebben.

Ook zou de Britse koning met een op maat gemaakte toiletbril reizen, is in het boek te lezen, en een eigen chef-kok meenemen wanneer hij bij anderen thuis komt. Die chef-koks zouden dan vervolgens een apart maal voor de monarch bereiden.

Medewerkers van het paleis zouden aan de specifieke eisen van Charles moeten voldoen, anders krijgen ze naar verluidt te maken met zijn “opvliegende humeur”.