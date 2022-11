Scotland Yard: talloze bedreigingen aan adres Meghan

De Londense politie heeft in de afgelopen jaren serieuze bedreigingen aan het adres van Meghan, de hertogin van Sussex, onderzocht. Daar zaten ook doodsbedreigingen tussen, zegt Scotland Yard-commissaris Neil Basu in een interview met Channel 4. Het voormalig hoofd voor terrorismebestrijding gaat binnenkort na dertig jaar met pensioen.

Basu noemt de bedreigingen in het gesprek “walgelijk” en “zeer reëel”. Volgens hem stond meer dan eens het leven van Meghan, de vrouw van prins Harry, op het spel en waren daarbij diverse politieteams betrokken om de bedreigingen te onderzoeken. Daar zaten serieuze dingen tussen, stelt hij. Volgens Basu zijn er door de jaren heen verschillende mensen voor vervolgd.

De Britse autoriteiten onderschepten in 2018, voordat Harry en Meghan met elkaar trouwden, onder meer een poederbrief die voor het paar bestemd was. Na onderzoek bleek dat het poeder ongevaarlijk was.

Ook kreeg Meghan talloze berichten met daarin racistische beledigingen.