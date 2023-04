Serie EastEnders wijdt speciale aflevering aan kroning Charles

De Britse soapserie EastEnders wijdt een speciale aflevering aan de kroning van koning Charles. Dat heeft de BBC, waar EastEnders wordt uitgezonden, bevestigd. De aflevering zal te zien zijn op 1 mei, vijf dagen voor de kroning.

EastEnders is een serie over het wel en wee van de bewoners van de fictieve wijk Walford in het Londense East End. De speciale aflevering voor Charles gaat over een feest in Walford, ter ere van de kroning van de Britse monarch. Het feest wordt georganiseerd door inwoners van het fictieve plaatsje.

EastEnders verwerkt vaker belangrijke momenten uit het leven van de koninklijke familie in het script. De kroning van Charles vindt op 6 mei plaats in Westminster Abbey.