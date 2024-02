Sky News: geen ontmoeting gepland tussen William en Harry

Prins William en prins Harry hebben nog geen plannen om elkaar te ontmoeten nu de hertog van Sussex weer in het Verenigd Koninkrijk is. Dat meldt Sky News.

De in Amerika wonende Harry vloog dinsdag naar Londen, nadat zijn vader koning Charles hem op de hoogte had gebracht van zijn kankerdiagnose. Zijn terugkeer wakkerde de hoop op een verzoening tussen de twee broers aan, maar die lijkt nog ver weg.

De relatie tussen William en Harry zou nog steeds gespannen zijn. De jongste broer bracht vorig jaar verschillende persoonlijke zaken over de familie aan het licht in een Netflix-special en zijn biografie Spare. Ook het contact tussen Harry en zijn vader zou moeizaam zijn.

Operatie

De hertog van Sussex had dinsdagmiddag een ontmoeting met zijn vader op Clarence House in Londen, voordat de koning naar zijn landgoed Sandringham in Norfolk vertrok. Het is onduidelijk hoe lang Harry in het Verenigd Koninkrijk blijft.

William was de afgelopen tijd niet aan het werk, omdat zijn vrouw prinses Catherine in het ziekenhuis lag na een buikoperatie. Naar verwachting zal hij woensdag zijn taken weer hervatten. Ook wordt verwacht dat hij de komende tijd een aantal klussen van zijn vader overneemt.