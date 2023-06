Strafrechtelijk onderzoek naar aanrijding door escorte Sophie

De politie van Londen is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de acties van een motorrijder die Sophie, de hertogin van Edinburgh, begeleidde. Vorige maand kwam een 81-jarige vrouw, Helen Holland, om het leven nadat zij door de motorrijder werd aangereden.

Politiewaakhond IOPC laat weten dat nu onder meer wordt onderzocht of de motorrijder de dood heeft veroorzaakt door gevaarlijk rijgedrag. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat er strafrechtelijke vervolging volgt, aldus het IOPC. “Onze gedachten zijn bij de familie, vrienden en iedereen die is geraakt door de dood van mevrouw Holland” zegt directeur Amanda Rowe. “Dit is een tragisch incident en het is belangrijk dat we een grondig, onafhankelijk onderzoek uitvoeren om de volledige omstandigheden vast te stellen.”

Het ongeluk gebeurde op 10 mei in Londen. Sophie zou het ongeluk zelf niet hebben gezien. De hertogin van Edinburgh liet later weten “diep bedroefd” te zijn door het overlijden van de vrouw. Ook condoleerde zij de nabestaanden en wenste hen veel sterkte.