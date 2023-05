Sunak en oud-premiers aangekomen in Westminster Abbey

Alle nog levende voormalige premiers van het Verenigd Koninkrijk zijn aangekomen bij Westminister Abbey. John Major, Tony Blair, Gordon Brown, James Cameron, Theresa May, Boris Johnson en Lizz Truss werden met hun partners de kerk in geleid. De huidige premier Rishi Sunak arriveerde in een processie van regeringsleiders van de vijftien landen waarvan Charles staatshoofd is.

Charles is het staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk, Antigua en Barbuda, Australië, Bahama’s, Belize, Canada, Granada, Jamaica, Papoea-Nieuw-Guinea, Nieuw-Zeeland, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Salomonseilanden en Tuvalu.