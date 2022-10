Sunak en Truss dinsdag naar koning Charles voor premierswissel

De aanstaande Britse premier Rishi Sunak gaat dinsdag op bezoek bij koning Charles in Buckingham Palace. Charles zal Sunak vragen om premier te worden en de nieuwe regering te vormen. Vanaf dat moment is hij de opvolger van Liz Truss.

Truss gaat daarvoor al langs bij de koning om haar ontslag aan te bieden, slechts 49 dagen nadat koningin Elizabeth haar vroeg om premier te worden. Destijds vond de ceremonie plaats in het Schotse Balmoral, omdat de koningin zogenoemde mobiliteitsproblemen had. Ze overleed twee dagen later.

Truss heeft in de ochtend nog een laatste ministerraad en houdt daarna een korte toespraak om 10.15 uur Britse tijd. Als Sunak bij de koning is geweest, zal hij met een eerste speech als premier komen. Hij spreekt naar verwachting rond 11.35 uur voor zijn ambtswoning op Downing Street 10.