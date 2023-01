Telegraph: Charles gelooft nog in verzoening met Harry

De Britse koning Charles heeft de hoop op een verzoening met zijn zoon Harry nog niet opgegeven. Het is de enige uitweg, schrijft The Telegraph zondag.

Bronnen zeggen tegen de krant dat Charles gelooft dat hij en de hertog van Sussex op een dag weer door een deur kunnen ondanks alle onthullingen uit het boek van Harry, die de afgelopen dagen aan het licht kwamen. Voorlopig lijkt nog sprake van een patstelling: zowel de koning als de prins staat open om de relatie te verbeteren, maar beiden zijn ervan overtuigd dat de bal momenteel bij de ander ligt.

Volgens The Telegraph is er nog geen contact tussen vader en zoon geweest sinds de inhoud van de memoires van Harry uitlekte. Bronnen zeggen tegen de krant dat, “hoe moeilijk ook”, een verzoening “de enige uitweg uit deze puinhoop” is. “Het feit dat ze vader en zoon blijven, zal ze hoogstwaarschijnlijk weer bij elkaar brengen.”

De afgelopen dagen kwamen al diverse passages uit Spare naar buiten, ondanks dat het boek pas dinsdag in de winkels ligt.