Tennisster Raducanu krijgt onderscheiding van koning Charles

De Britse tennisster Emma Raducanu heeft dinsdag op Windsor Castle een lintje gekregen van koning Charles. De 20-jarige kreeg de onderscheiding voor haar verdiensten voor het tennis. Raducanu won vorig jaar de US Open, toen zij pas 18 jaar oud was.

Met de winst op de toen 19-jarige Leylah Fernandez was Raducanu de eerste Britse die een grandslamtitel wist te behalen sinds Virginia Wade in 1977 Wimbledon won. “Het was geweldig om vandaag deze eer te ontvangen van de koning – ik ben enorm dankbaar”, liet Raducanu na afloop van de ceremonie weten. De jonge tennisster kreeg na haar winst op de US Open al felicitaties van wijlen koningin Elizabeth.

De tennisster was niet de enige die dinsdag een onderscheiding kreeg. Ook onder anderen artiest Isaac Julien, voormalig voetballer Gary Bennett en voormalig cricketer Hugh Morris kregen een lintje van Charles.