The Crown schrijft met nieuwe nominatie Golden Globe-historie

The Crown maakt ook dit jaar kans op een Golden Globe voor beste dramaserie. De Netflixproductie schrijft daarmee historie: het is de eerste afgeronde serie die voor elk seizoen een nominatie heeft gekregen.

Uitvoerend producent Suzanne Mackie noemt het record tegen Deadline “een absolute eer en een voorrecht”. Alleen de nominatie voor het eerste en vierde seizoen werd tot dusver verzilverd. De reeks, die vertelt over de Britse koninklijke familie, neemt het volgende maand tijdens de uitreiking op tegen andere grote titels als 1923, The Last of Us en Succession.

Ook in drie andere categorieën zijn er kansen voor The Crown. Dominic West en Imelda Staunton, die de rollen spelen van prins Charles en koningin Elizabeth, zijn genomineerd voor respectievelijk beste acteur en beste actrice in een dramaserie en Elizabeth Debicki (prinses Diana) maakt kans in de categorie beste vrouwelijke bijrol in een tv-serie.

Het tweede deel van het zesde en laatste seizoen van The Crown verschijnt volgende week.