The Mirror: medewerker ziekenhuis wilde gluren in dossier Kate

The London Clinic, het ziekenhuis waar de Britse prinses Catherine in januari werd geopereerd, ligt onder vuur omdat personeel geprobeerd heeft haar vertrouwelijke medische dossiers in te zien. Dat meldt The Mirror dinsdag. De directie van het ziekenhuis is een onderzoek gestart naar tenminste één medewerker die dit zou hebben gedaan.

Bronnen spreken tegen The Mirror van “een groot veiligheidslek. Dit kan funest zijn voor het ziekenhuis, dat een onberispelijke reputatie heeft, zeker als het gaat om het behandelen van leden van de koninklijke familie”. Een woordvoerder van Kensington Palace laat weten dat het een zaak voor het ziekenhuis is.

In januari heeft Catherine een buikoperatie ondergaan. Als gevolg daarvan is haar agenda leeggemaakt. Sindsdien is ze thuis aan het revalideren. Catherine zal naar verwachting haar werkzaamheden pas na Pasen hervatten. Maar zij werd afgelopen weekend wel gadegeslagen terwijl zij met haar man William boodschappen deed bij een fancy buurtwinkel.