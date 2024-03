The Times: Charles en Catherine hechter na ziekenhuisopname

De band tussen koning Charles en prinses Catherine is hechter na hun gelijktijdige ziekenhuisopname in januari. Ingewijden vertellen aan The Times dat de vorst, die een prostaatoperatie moest ondergaan, geregeld langsging bij zijn schoondochter die herstelde van een buikoperatie. Catherine maakte vrijdag bekend dat door die operatie werd ontdekt dat ze kanker heeft. Ook bij Charles werd een vorm van kanker gevonden, zo deelde Buckingham Palace begin februari.

Hun gedeelde gezondheidsklachten heeft ze destijds hechter gemaakt en dat is na hun diagnoses alleen maar toegenomen, vertelt een ingewijde. “Toen ze in het ziekenhuis lagen, liep hij vaak door de gang om tijd met haar door te brengen. Hij heeft haar de hele tijd aangemoedigd en gesteund”, vertelt een andere bron.

Na de videoboodschap waarin Catherine haar diagnose deelde, zei Buckingham Palace al dat Charles heel trots was op de prinses “voor haar moed om te spreken zoals ze deed”. In de verklaring werd ook gesproken over “nauw contact” tussen de twee.