The Times: Harry is bereid om tijdelijk terug te keren

De Britse prins Harry is bereid een tijdelijke koninklijke rol te vervullen nu koning Charles kanker heeft. De hertog van Sussex zou daarover met vrienden hebben gesproken, meldt The Times op basis van bronnen.

Ook paleisinsiders zeggen dat er toenadering is geweest tussen vader en zoon. “De details van de ontmoeting in Clarence House en de daaropvolgende gesprekken zijn privé, maar er is een gevoel dat dit zou kunnen werken”, zegt een bron. Andere mensen aan het hof lijken minder vatbaar voor een terugkeer en wijzen erop dat koningin Elizabeth duidelijk had gemaakt dat de Sussexes niet “half wel, half niet” actief konden zijn.

Het bericht komt na een interview dat Harry eerder vrijdag gaf aan Good Morning America. De prins gaf daarin aan dat hij dankbaar was dat hij zijn vader vorige week weer zag en tijd met hem doorbracht. Hij gaf ook toe dat hij denkt dat de ziekte van Charles ertoe leidt dat de familie weer hechter zal worden. “Dat weet ik zeker. Ik denk dat elke ziekte, elke aandoening, families samenbrengt.”

Invallen

Harry is al vier jaar geen actief lid meer van de Britse koninklijke familie. Hij vertrok toen na het inleveren van zijn officiële rollen samen met zijn vrouw Meghan naar de Verenigde Staten.

De prins is desondanks nog steeds vijfde in lijn van troonopvolging en is ook nog altijd Counsellor of State. In die rol is hij bij wet bevoegd om namens zijn vader officiële taken uit te voeren voor het geval de koning bijvoorbeeld ziek is. Ook koningin Camilla, prins William, prins Andrew en zijn dochter prinses Beatrice, prinses Anne en prins Edward kunnen voor Charles invallen.