Veel interesse in boek van prins Harry in Nederlandse winkels

Spare, de controversiële autobiografie van de Britse prins Harry, doet het nu al goed in Nederland. Dinsdag verschijnt het boek, maar boekhandels en groothandels zien dat er nu al veel vraag naar is. Het aantal voorverkopen ligt boven het gemiddelde en klanten in de winkel vragen regelmatig naar de autobiografie.

Groothandelaar Audax, die levert aan Nederlandse boekhandels zoals Bruna, The Read Shop en Ako, ziet dat er belangstelling voor het boek is. Het aantal reserveringen van Spare (‘Reserve’) ligt hoger dan gemiddeld, zegt Marieke Ruijzenaars. Zij is accountbeheerder bij Van Ditmar Boekenimport, de afdeling die boekhandels voorziet van buitenlandse boeken. De reserveringen stegen volgens haar toen het boek in het nieuws kwam en in Engeland bijzonder populair bleek.

Boekhandel Van der Velde in Groningen heeft groot ingeslagen. Zeker sinds de uitgebreide media-aandacht van afgelopen week schiet het aantal bestellingen omhoog. “Het is zeker vergelijkbaar met andere grote titels. Dit wordt een bestseller”, aldus een leidinggevende.

Lezen is weer in

Medewerkers van de Rotterdamse boekenwinkel Donner merken dat het boek mensen bezighoudt. “Er lopen veel mensen even binnen en vragen of we het op voorraad hebben”, vertelt een medewerker. Donner verwachtte vorig jaar al dat dit een grote titel zou worden. “Het boek komt in de etalage, op elke verdieping, met banners door de winkel.”

De Maastrichtse boekhandel Dominicanen wacht met spanning de boeklancering af. Ook daar is het aantal reserveringen groot. “We slaan meer exemplaren in. De Netflixserie over Harry en Meghan helpt zeker”, zegt een woordvoerder. “Lezen is weer in.”

Een woordvoerder van de Nederlandse uitgever van het boek herkent zich hierin: “Het wordt een spektakel.”

Meerdere details over de autobiografie van prins Harry lekten vorige week uit. Zo vertelt Harry in Spare onder meer over een ruzie tussen hem en zijn broer William in 2019 die volledig uit de hand liep. Volgens Sky News staat in het boek dat Harry en William niet wilden dat hun vader, de huidige koning Charles, met Camilla zou trouwen.