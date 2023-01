Verdachte bekent ei richting koning Charles te hebben gegooid

Een man die begin december vorig jaar in het Engelse district Luton een ei naar de Britse koning Charles heeft gegooid, heeft schuld bekend. Het incident had plaats op 6 december. De 21-jarige verdachte werd door de rechtbank in Londen beschuldigd van het verstoren van de openbare orde.

De verdachte, Harry May, heeft voor het Westminster Magistrates’ Court verklaard dat hij het ei naar Charles gooide. May raakte Charles niet met het ei. Hij gooide het ei naar de monarch terwijl die een wandeling door Luton maakte. De verdachte werd ook beschuldigd van het gebruik van bedreigende en beledigende woorden.

Eind vorig jaar werd Charles tweemaal met eieren bekogeld. Dat gebeurde voor het eerst in november, toen een man eieren gooide naar Charles en koningin-gemalin Camilla. Patrick Thelwell, de 23-jarige verdachte moet op 20 januari voor de rechter verschijnen. Hij wordt beschuldigd van bedreigend gedrag omdat hij vier eieren naar Charles en Camilla wierp.