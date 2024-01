Virginia Giuffre: ik kreeg 15.000 dollar voor seks met Andrew

Virginia Giuffre zegt dat ze 15.000 dollar van Jeffrey Epstein kreeg om seks te hebben met prins Andrew. Dat blijkt uit documenten die een Amerikaanse rechtbank heeft vrijgegeven over mensen die banden hadden met Epstein, de Amerikaanse financier die in 2019 een einde aan zijn leven maakte.

Giuffre beschuldigde de broer van koning Charles in 2015 ervan haar seksueel te hebben misbruikt toen ze 17 jaar was. De 63-jarige Andrew heeft dat altijd ontkend. Ook beweert hij Giuffre nog nooit te hebben ontmoet. De prins trof in 2022 een schikking met Giuffre.

De inmiddels 40-jarige Giuffre werd in 2015 ondervraagd over haar band met Epstein, Andrew en Ghislaine Maxwell, de vrouw die Epstein hielp bij het ronselen van zijn slachtoffers. “Ik ontving 15.000 dollar. Ik weet niet hoeveel dat in ponden is, ik kreeg het in Amerikaanse dollar”, verklaarde Giuffre tegenover een advocaat. Naar eigen zeggen werd Giuffre ook “uitgeleend” aan vrienden van Epstein. Daar zouden nog een tweede royal en een premier bij zitten.