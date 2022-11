Vriendinnen Camilla aangewezen als Queen’s companions

De Britse koningin-gemalin Camilla heeft zes van haar beste vriendinnen aangewezen als de ‘Queen’s companions’, haar officiële metgezellen. Zij vervangen gezamenlijk de traditionelere rol van koninklijke hofdame.

De metgezellen van Camilla zullen veel lichtere taken hebben en de vrouw van koning Charles slechts bij een paar belangrijke evenementen per jaar vergezellen. De zes bieden haar dan “persoonlijke ondersteuning” bij sommige staats- en officiële taken, aldus Buckingham Palace.

Volgens Britse media gaat het om zes langdurige vertrouwelingen van Camilla. Het zijn Sarah Troughton, Jane van Westenholz, Fiona Shelburne (de markiezin van Lansdowne), Katharine Brooke, barones Carlyn Chisholm en Sarah Keswick. Enkele van hen zullen dinsdag hun opwachting maken bij een receptie op Buckingham Palace, waar ook onder anderen koningin Mathilde van België en koningin Rania van Jordanië bij zullen zijn.