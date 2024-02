William deelt lintjes uit op eerste werkdag na operatie Catherine

Prins William is woensdagochtend weer aan het werk gegaan. Hij reikte lintjes uit tijdens een ceremonie op Windsor Castle in Windsor. De prins van Wales was tijdelijk niet aan het werk om zijn vrouw Catherine, die zo’n drie weken geleden een buikoperatie onderging, en de rest van het gezin te ondersteunen. De prinses verliet het ziekenhuis vorige week.

Onder anderen Ellen Convery van het Engelse vrouwenvoetbalteam was woensdagochtend aanwezig voor een hogere onderscheiding. Zij is benoemd tot Member of the Order of the British Empire (MBE). Een brigadier genaamd Tobias Lambert is benoemd tot Officer of the Order of the British Empire (OBE).

De 41-jarige prins zal zijn taken zonder Catherine aan zijn zijde moeten verrichten, die volgens de BBC naar verwachting pas weer na Pasen aan de slag gaat. Ook zal William de komende weken een aantal publieke taken van zijn vader op zich moeten nemen, bij wie een vorm van kanker is vastgesteld. De ziekte werd ontdekt bij een onderzoek naar een goedaardige prostaatvergroting.

Het nieuws rondom Charles kwam maandagavond naar buiten. William verschijnt woensdagavond op het benefietgala voor de London’s Air Ambulance Charity, waar hij ook zal speechen. Daily Express schrijft dat de Britse prins hier naar verwachting kort ingaat op de toestand van zijn vader. Dat heeft hij nog niet eerder publiekelijk gedaan.