William eert Australische en Nieuw-Zeelandse oorlogsslachtoffers

De Britse prins William heeft dinsdag stilgestaan bij Anzac Day, de dodenherdenking voor Nieuw-Zeeland en Australië. De prins eerde de oorlogsslachtoffers tijdens een ceremonie in Hyde Park in Londen. Daar legde hij in de vroege ochtend een krans bij het Australian War Memorial.

“Ter nagedachtenis aan Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten die het ultieme offer brachten”, schreef de prins op sociale media bij foto’s van het moment. “Opdat we het niet vergeten”. William was in 2019 in Nieuw-Zeeland voor Anzac Day. Toen was de prins aanwezig bij een ceremonie in Auckland om de oorlogsslachtoffers te herdenken.

Ook koning Charles stond op sociale media stil bij de dodenherdenking. “Deze Anzac Day eren wij alle mannen en vrouwen in het Australische en Nieuw-Zeelandse legerkorps, die dienden en stierven in oorlogen, conflicten en vredesoperaties.” Het Britse hof deelde daarbij een reeks foto’s van herdenkingsbijeenkomsten die hij en zijn vrouw Camilla door de jaren heen hebben bijgewoond.

In Australië en Nieuw-Zeeland is 25 april Anzac Day, naar de afkorting van de speciale Australisch-Nieuw-Zeelandse troepen. Oorspronkelijk werd op die dag stilgestaan bij de vele soldaten die sneuvelden bij de slag om Gallipolli in 1915 tijdens de Eerste Wereldoorlog. Later werd de herdenking uitgebreid naar alle Australiërs en Nieuw-Zeelanders die tijdens oorlogen en vredesoperaties zijn omgekomen.