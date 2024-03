William eert bij 25e Diana Awards zijn overleden moeder

Prins William heeft donderdagavond een toespraak gehouden bij de 25e uitreiking van de Diana Awards. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan mensen tussen de 9 en 25 jaar die zich inzetten voor goede doelen. De uitreiking vond plaats in het Science Museum in Londen.

“Deze avond is voor extra speciaal, omdat het de 25e verjaardag is van de Diana Award: een organisatie die we hebben opgericht om het geloof van mijn moeder uit te dragen dat jonge mensen de wereld kunnen veranderen”, aldus William. “Ik weet dat ze vereerd zou zijn als ze zag dat we een goed doel in haar naam hebben opgericht waarmee we nog steeds zulk inspirerend werk doen en jonge mensen eren uit alle hoeken van de wereld. Zij leerde mij dat iedereen de potentie heeft om iets terug te geven, en dat iedereen die daar behoefte aan heeft een helpende hand verdient.”

De prins noemde ook prinses Catherine, die sinds januari herstelt van een operatie en de afgelopen maanden niet in het openbaar gezien is. “Deze nagedachtenis is iets waarop zowel Catherine als ik ons hebben geprobeerd te focussen in ons werk, net als de 50.000 jonge mensen die de afgelopen kwart eeuw een Diana Award hebben gehad.”

William zei niet hoe het met zijn vrouw gaat. Ook sprak hij niet over de opschudding over een foto die het koppel onlangs had geplaatst vanwege moederdag. Catherine bleek een foto van zichzelf met de kinderen bewerkt te hebben. William en zijn broer Harry waren allebei bij de ceremonie aanwezig, maar spraken op de bijeenkomst niet met elkaar.