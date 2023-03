William en Catherine bezoeken islamitisch centrum in Londen

De Britse prins William en zijn vrouw prinses Catherine hebben donderdag in Londen een bezoek gebracht aan een islamitisch centrum. In het Hayes Muslim Centre spraken zij hun waardering uit voor de acties die er zijn ondernomen om geld in te zamelen voor de onlangs door de aardbeving getroffen gebieden in Turkije en Syrië.

Tijdens het bezoek aan het centrum, dat ook dienst doet als moskee en educatieve instelling, ontmoetten William en Catherine verschillende mensen die bij de inzameling geholpen hebben. Ook leerden zij van twee schoolmeisjes papieren kraanvogels te vouwen. Daarvan zijn er op de school van de meisjes zo’n 700 gevouwen en voor het goede doel verkocht.

Vrijwilligers van het islamitisch centrum zamelden de afgelopen tijd 25.000 Britse ponden in voor noodhulp aan de getroffen regio’s, omgerekend ruim 28.000 euro. Het geld kwam onder meer binnen via collectes na gebeden.