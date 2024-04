Zien: William en Catherine delen nieuwe zwart-witfoto op trouwdag

Prins William en prinses Catherine hebben maandag op Instagram een foto gedeeld naar aanleiding van hun trouwdag. Op de zwart-witfoto staat het stel in trouwkleding. “Vandaag, dertien jaar geleden!” staat in het bericht. Volgens Britse media gaat het om een foto die nog niet eerder gedeeld is.

De foto werd destijds gemaakt door portretfotograaf Millie Pilkington. “Fijne trouwdag!” schrijft zij bij het plaatje. “Ik kan niet geloven dat het al dertien jaar geleden is. Ik herinner me dit moment nog zo goed.”

De 42-jarige Catherine deelde vorige maand dat ze kanker heeft. Voorafgaand aan de mededeling gingen geruchten rond over haar gezondheid. Het is niet bekend welke vorm van kanker ze heeft. Ook haar schoonvader, koning Charles, heeft kanker. Vrijdag werd bekend dat zijn dokters erg positief zijn over zijn herstel en dat hij zijn publieke taken weer oppakt.