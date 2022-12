William en Catherine krijgen bloemen van ‘paleiswacht’ in Boston

De tweede dag van het bezoek van prins William en zijn vrouw Catherine aan Boston kende donderdag een Brits tintje. Bij een bezoek aan Greentown Labs werden de prins en prinses van Wales begroet door de 8-jarige Henry, die gehuld in een kostuum van de King’s Guard klaarstond met een bosje bloemen.

Op sociale media deelden William en Catherine een kiekje van de ontmoeting met de jonge ‘paleiswacht’. “Dank aan Henry en iedereen die kwam om ons te zien in Somerville vanochtend!”, schrijven zij bij de foto.

Bij Greentown Labs spraken William en Catherine met verschillende start-ups over groene technologieën die zij hebben ontwikkeld. De prins en prinses van Wales zijn in Boston vanwege de uitreiking van de Earthshot Prize, die door William is bedacht. Vrijdag worden meerdere milieuprijzen uitgereikt voor de beste ideeën en technologieën die een oplossing bieden voor de klimaatcrisis.