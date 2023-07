William en Catherine met George en Charlotte bij finale Wimbledon

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zijn zondagmiddag samen met prins George (9) en prinses Charlotte (8) aanwezig bij de herenfinale van tennistoernooi Wimbledon in Londen. De 5-jarige prins Louis is thuisgebleven.

Voor Charlotte is het de eerste keer dat ze bij een finale van het beroemde grandslamtoernooi aanwezig is. Haar broer George was er vorig jaar ook al bij. Samen met zijn vader William zag hij toen hoe Novak Djokovic won van Nick Kyrgios. Ook dit jaar ziet hij Djokovic weer in actie, ditmaal tegen Carlos Alcaraz.

De Walesjes zijn dit jaar prominent aanwezig bij Wimbledon. Met name Catherine lijkt kind aan huis bij het toernooi. Twee weken voor de start sloeg ze er al een balletje met oud-kampioen Roger Federer en op de tweede dag was ze er om te kijken. Zaterdag woonde ze zonder haar gezin de finale van het vrouwenenkelspel bij. Na afloop overhandigde ze de hoofdprijs aan winnares Marketa Vondrousova uit Tsjechië.