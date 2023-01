William en Catherine openen ziekenhuis in Liverpool

Prins William en zijn vrouw prinses Catherine hebben donderdag officieel de deuren geopend van het Royal Liverpool University Hospital in Liverpool. Het echtpaar kreeg een rondleiding door het ziekenhuis dat sinds oktober patiënten ontvangt en ging in gesprek met medewerkers.

Volgens Britse media vroeg een omstander buiten het ziekenhuis voorafgaand aan het bezoek aan de prins of hij gekwetst was door het boek van zijn broer prins Harry. Die vraag, die naar hem werd geschreeuwd vanuit de menigte, negeerde de prins of hoorde hij niet.

Zwaaiend en lachend vertrok het koppel vervolgens naar binnen. Daar spraken de prins en de prinses met personeel over onder meer de drukke eerste maanden. William zei dat iedereen “geweldig” werk doet. “Het ziekenhuis kan niet functioneren zonder het werk dat jullie allemaal doen.”