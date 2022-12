William en Catherine zien Boston Celtics winnen van Miami Heat

Onder toeziend oog van de Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben de Boston Celtics in eigen huis Miami Heat met 134-121 verslagen. De prins en prinses van Wales zagen basketballer Jayson Tatum met 49 punten zijn team bij de hand nemen. Het was de vijfde zege op rij van de club uit Boston.

William en Catherine zaten ‘courtside’ naast voormalig basketbalster en de verkozen gouverneur van de staat Massachusetts, Maura Healey. Ook de vrouw van Celtics-eigenaar Wyc Grousebeck, Emilia Fazzalari, bekeek de NBA-wedstrijd aan de zijde van het Britse paar.

Voorafgaand aan de wedstrijd lieten William en Catherine al weten dat ze in het stadion zaten. “Hup Celtics, hup”, schreven ze bij een foto van de warming-up. De Celtics verwelkomden de prins en prinses via hun eigen socialemediakanalen. “Welkom in Boston”, valt er te lezen bij foto’s van de Britse prins en prinses in de TD Garden, het stadion van de basketbalclub.

William en Catherine zijn in Boston voor de uitreiking van de Earthshot Prize, vrijdag. Deze prijs werd door William zelf in het leven geroepen. Het gaat om meerdere milieuprijzen voor de beste ideeën en technologieën die een oplossing bieden voor de klimaatcrisis.