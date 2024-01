William staat stil bij dood Welshe rugbylegende JPR Williams

Prins William rouwt om de dood van voormalig rugbyspeler JPR Williams. Maandag werd bekend dat de voormalige speler van onder meer de British Lions op 74-jarige leeftijd is overleden.

“Er was niemand zoals hij op het rugbyveld. Een echte Welsh Rugby Union-legende, mijn gedachten zijn bij de familie en vrienden van JPR Williams”, schrijft William in een bericht op X. De Britse prins is beschermheer van de Welsh Rugby Union.

John Peter Rhys Williams, ook bekend als JPR, was in de jaren 70 een van de meest gevierde spelers van Wales. Zijn overlijden werd maandag bekendgemaakt door de club Bridgend Ravens.