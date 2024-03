William vertrok om diagnose Catherine bij herdenking Constantijn

Prins William is vorige maand plots vertrokken bij de herdenkingsdienst van koning Constantijn omdat prinses Catherine toen net had gehoord dat ze kanker heeft. Dat heeft Kensington Palace zaterdag volgens persbureau Reuters bevestigd.

William zou tijdens de herdenking van zijn peetvader op Windsor Castle ook een toespraak houden, maar ging onverwachts weg om “een persoonlijke kwestie”. Verdere toelichting bleef uit, al was toen al wel bekend dat zijn vrouw aan het herstellen was van een buikoperatie in januari.

Door die operatie werd de ziekte bij Catherine ontdekt, vertelde de prinses vrijdagavond in een video. Ze ondergaat een preventieve chemokuur. Ook haar schoonvader koning Charles wordt behandeld aan een vorm van kanker.