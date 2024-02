Ziekte koning Charles domineert Britse kranten

De voorpagina’s van Britse kranten en tabloids zijn dinsdag gevuld met het nieuws over de zieke koning Charles. Op de voorkant van onder meer The Times, The Independent en en The Daily Telegraph staat een foto van de 75-jarige Britse monarch met het bericht dat hij kanker heeft.

Ook The Daily Mail, The Sun, The Scotsman en Daily Express hebben een soortgelijke voorpagina. Daarop staan koppen als ‘Koning begint behandeling voor kanker’, ‘De koning heeft kanker’ en ‘Koning: ik heb kanker’.

Maandag bracht Buckingham Palace naar buiten dat Charles een vorm van kanker heeft. Dat werd kortgeleden vastgesteld toen Charles werd geopereerd aan een vergrote prostaat in een ziekenhuis in Londen. Buckingham Palace deelde dat Charles geen prostaatkanker heeft. Wat voor vorm van kanker het wel betreft, is niet bekendgemaakt.

De behandeling van Charles is al begonnen. Op advies van zijn artsen legt de koning zijn werkzaamheden neer in deze periode. Charles gaat wel door met het uitvoeren van staatszaken en officieel papierwerk.