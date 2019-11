Luxemburgers lopen niet bepaald warm voor de bijzondere filmvoorstelling volgende week in de Philharmonie. Daar wordt ‘Léif Lëtzebuerger’ vertoond, het relaas over de rol van groothertogin Charlotte in de Tweede Wereldoorlog.

Het publiek kan sinds afgelopen donderdag gratis kaarten bestellen bij het hof, maar maandag vond het paleis het nodig nog eens een herinnering te plaatsen op sociale media. Tegen de verwachting in waren nog niet alle kaarten afgenomen.

De film is al in 2008 gemaakt en wordt getoond ter ere van het feit dat Charlotte in 1919 op de troon kwam, na het aftreden van haar oudere zus Marie-Adelheid. Bij de voorstelling is de groothertogelijke familie aanwezig en zowel Charlottes kleinzoon groothertog Henri als de Luxemburgse premier Xavier Bettel zullen een toespraak houden.

Groothertogin Charlotte regeerde tot 12 november 1964, toen ze afstand deed en de troon overdroeg aan haar zoon Jean. Net als koningin Wilhelmina in Nederland groeide Charlotte tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Luxemburgers uit tot symbool van het verzet tegen nazi-Duitsland.