Luxemburgse prinses Alexandra is verloofd

Prinses Alexandra van Luxemburg gaat trouwen met haar vriend Nicolas Bagory. De bruiloft van de dochter van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa vindt volgend voorjaar plaats, maakte het Luxemburgse hof maandag bekend.

Het groothertogelijk paar is “verheugd” over het nieuws. Verdere details over de verloving en het aankomende feest zijn nog niet bekendgemaakt.

Alexandra is de enige dochter van de groothertog en groothertogin. Ze heeft vier broers.