Sophie eerste Britse royal die bezoek aan Oekraïne brengt

Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft een verrassingsbezoek aan Oekraïne gebracht. Dat meldt de BBC. Zij is daarmee de eerste Britse royal die het land bezoekt sinds de Russische inval, begin 2022. Sophie wilde met haar bezoek, dat een dag duurde, steun betuigen aan het land.

De Britse koninklijke familie is de afgelopen jaren regelmatig uitgesproken geweest over de oorlog in Oekraïne. Koning Charles sprak in februari, toen het twee jaar geleden was dat Rusland het land binnenviel, van een “onbeschrijflijke agressie” en een “onrechtvaardige aanval” door Rusland. Maar tot nu toe reisde er geen Britse royals af naar het land in oorlog.

Tijdens haar bezoek sprak Sophie met Oekraïense slachtoffers van seksueel geweld en mishandelingen. Ook sprak de hertogin van Edinburgh met kinderen die door de oorlog lange tijd van hun ouders gescheiden waren geweest.

Sophie ondersteunt al jaren een initiatief van de Britse overheid dat het bewustzijn wil vergroten over de manier waarop seksueel geweld als oorlogswapen wordt gebruikt. De hertogin bezoekt regelmatig bijeenkomsten waarbij dat thema centraal staat.