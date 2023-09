Zoon Thaise koning: eigen mening over koningshuis moet kunnen

Vacharaesorn Vivacharawongse, een van de verbannen zonen van de Thaise koning Vajiralongkorn, vindt dat mensen best hun eigen (afwijkende) mening mogen hebben op het Thaise koningshuis. Dat schrijft de 42-jarige op Facebook. In Thailand is kritiek op de koninklijke familie verboden en kan tot vijftien jaar celstraf opleveren.

“Ik koester en houd van de monarchie, maar ik denk dat het beter is om dingen wel te weten dan niet”, vindt Vacharaesorn. De op één na oudste zoon van de Thaise koning deelde zijn bericht nadat hij in New York een foto-expositie had bezocht over mensen die in Thailand waren veroordeeld voor kritiek op het koningshuis. “Iedereen heeft zijn eigen mening gebaseerd op zijn eigen ervaringen. Door niet naar hen te luisteren, neem je hun visie of mening niet weg. Of je het met ze eens bent of niet, is een ander verhaal. Voer gewoon een redelijk gesprek met elkaar.”

De 71-jarige koning Vajiralongkorn is in totaal vier keer getrouwd en heeft zeven kinderen. Vacharaesorn werd met drie broers en moeder Sujarinee Vivacharawongse, een voormalig actrice, verbannen uit Thailand. Ze zijn opgegroeid in de Verenigde Staten en hebben geen koninklijke titels.