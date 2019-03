Kroonprinses Victoria is dinsdag weer in de watten gelegd door de Zweedse bevolking. Ze vierde haar naamdag, een traditie in Zweden.

Op de binnenplaats van het koninklijk paleis in Stockholm werd Victoria toegespeeld door een muziekkorps. De kroonprinses werd dit jaar vergezeld door haar man prins Daniel en haar twee kinderen, prinses Estelle (7) en prins Oscar (3). Na de aubade was het traditiegetrouw tijd voor een rondje langs het toegestroomde publiek. Dat verwende Victoria met bloemen en cadeautjes.

In Zweden wordt naast Victoria’s verjaardag, op 14 juli, ook haar naamdag gevierd. Volgens de oude Zweedse naamkalender is iedere dag van het jaar verbonden aan een bepaalde naam. Victoria is gekoppeld aan 12 maart.