Zweedse koninklijke familie op balkon voor verjaardag koning

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft dinsdag zijn verjaardag traditiegetrouw in het openbaar gevierd. Dit gebeurt niet zoals in Nederland met een groot Koningsdagfeest, maar met een bescheiden militair en muzikaal eerbetoon op de binnenplaats van het Koninklijk Paleis in Stockholm.

Op het plein keek de 78 jaar geworden koning samen met zijn zoon Carl Philip toe hoe 21 saluutschoten werden afgevuurd. Ook ontving hij kleurrijke bloemen uit handen van enkele kinderen. De rest van de familie bekeek het tafereel vanaf het paleisbalkon.

Carl Gustaf en Carl Philip verschenen aan het einde van de ceremonie ook op het balkon om de aanwezige toeschouwers toe te zwaaien. Op beelden van het hof is te zien dat enkele honderden mensen op het ‘verjaardagsfeestje’ afkwamen.