Ook de jongste kinderen van koning Frederik en koningin Mary, Isabella (17), Vincent (13) en Josephine (13), doen maandag mee aan de Royal Run in Kopenhagen/Frederiksberg.

“Wij zijn klaar voor de Royal Run in Kopenhagen”, schrijven ze bij een foto waarop ze elkaar omarmen.

Hun oudere broer, kroonprins Christian, staat maandag voor het eerst alleen aan de start van de Royal Run in Brønderslev. Koning Frederik rent mee in Fredericia. De wedstrijd vindt maandag ook plaats in Aarhus en Kalundborg.